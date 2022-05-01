Двенадцать игроков «Барыса» попали в список «неограниченно свободных агентов»

Теги КХЛ Барыс Роман Старченко Роман Савченко Линден Вей Томаш Юрчо Йони Ортио Джозеф Морроу Коди Куник Эрик Мартинссон Кертис Волк Якоб Лилья Якоб Берглунд Олле Альсинг Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

30 апреля завершился период действия контрактов, заключенных игроками КХЛ, МХЛ, ЖХЛ, а также ВХЛ, ВХЛ Б и НМХЛ до сезона 2021/2022 включительно.

Центральное информационное бюро Континентальной хоккейной лиги публикует списки хоккеистов, с 1 мая 2022 года имеющих статус неограниченно свободных агентов.

В списке 12 игроков «Барыса»: Олле Альсинг, Якоб Берглунд, Линден Вей, Кертис Волк, Коди Куник, Якоб Лилья, Эрик Мартинссон, Джо Морроу, Йони Ортио, Роман Савченко, Роман Старченко, Томаш Юрчо.

Хоккеист с истекающим контрактом приобретает статус «Неограниченно свободный агент». Свободно распоряжаться своей судьбой в плане выбора нового клуба получают игроки, не нужные своему предыдущему клубу, либо заслуженные перед Лигой 28-летние «ветераны».

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