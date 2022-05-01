Двенадцать игроков «Барыса» попали в список «неограниченно свободных агентов»

30 апреля завершился период действия контрактов, заключенных игроками КХЛ, МХЛ, ЖХЛ, а также ВХЛ, ВХЛ Б и НМХЛ до сезона 2021/2022 включительно.

Центральное информационное бюро Континентальной хоккейной лиги публикует списки хоккеистов, с 1 мая 2022 года имеющих статус неограниченно свободных агентов.

В списке 12 игроков «Барыса»: Олле Альсинг, Якоб Берглунд, Линден Вей, Кертис Волк, Коди Куник, Якоб Лилья, Эрик Мартинссон, Джо Морроу, Йони Ортио, Роман Савченко, Роман Старченко, Томаш Юрчо.

Хоккеист с истекающим контрактом приобретает статус «Неограниченно свободный агент». Свободно распоряжаться своей судьбой в плане выбора нового клуба получают игроки, не нужные своему предыдущему клубу, либо заслуженные перед Лигой 28-летние «ветераны».

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