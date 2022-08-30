Состоялась жеребьевка Кубка легенд-2022 по футболу. Легенды Казахстана сыграют в одной группе с легендами России и Португалии

Вчера состоялась жеребьевка Кубка Легенд-2022 по футболу. В жеребьевке турнира приняли участие – руководство отеля – Ирина Назарова, игрок команды Легенд России – Александр Самедов и генеральный менеджер Кубка Легенд – Тамерлан Куриев.
Традиционно по правилам турнира финалисты прошлого кубка (сборная легенд России и сборная Легенд) разводятся по разным группам. В группу A и B соответственно. По итогам жеребьевки легенды Казахстана попали в группу А с легендами России и Португалии.
Расписание матчей группы А
10 сентября
- 15:30 Легенды России – Легенды Казахстана
- 18:30 Легенды России – Легенды Португалии
- 20:30 Легенды Португалии – Легенды Казахстана
11 сентября
- 17:00 – Матч за 5-е место
- 18:00 – Матч за 3-е место
- 19:00 – Финал
- 20:00 – Церемония награждения
ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала по Нур-Султану.
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