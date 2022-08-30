Состоялась жеребьевка Кубка легенд-2022 по футболу. Легенды Казахстана сыграют в одной группе с легендами России и Португалии

Теги Александр Самедов Сборная Португалии по футболу Сборная России по футболу сборная Казахстана по футболу Кубок легенд Тамерлан Куриев Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Вчера состоялась жеребьевка Кубка Легенд-2022 по футболу. В жеребьевке турнира приняли участие – руководство отеля – Ирина Назарова, игрок команды Легенд России – Александр Самедов и генеральный менеджер Кубка Легенд – Тамерлан Куриев.

Традиционно по правилам турнира финалисты прошлого кубка (сборная легенд России и сборная Легенд) разводятся по разным группам. В группу A и B соответственно. По итогам жеребьевки легенды Казахстана попали в группу А с легендами России и Португалии.

Расписание матчей группы А

10 сентября

  • 15:30 Легенды России – Легенды Казахстана
  • 18:30 Легенды России – Легенды Португалии
  • 20:30 Легенды Португалии –  Легенды Казахстана

11 сентября

  • 17:00 – Матч за 5-е место
  • 18:00 – Матч за 3-е место
  • 19:00 – Финал
  • 20:00 – Церемония награждения 

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала по Нур-Султану.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Гол сезона в КПЛ? Жиан Мартинс из «Кызыл-Жара» забил «Турану» с центра поля

Мокин выбыл до конца сезона: теперь в «Тоболе» играет Акмурзин, пропустивший 10 в трех кубковых матчах

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные