Состоялась жеребьевка Кубка легенд-2022 по футболу. Легенды Казахстана сыграют в одной группе с легендами России и Португалии

Вчера состоялась жеребьевка Кубка Легенд-2022 по футболу. В жеребьевке турнира приняли участие – руководство отеля – Ирина Назарова, игрок команды Легенд России – Александр Самедов и генеральный менеджер Кубка Легенд – Тамерлан Куриев.

Традиционно по правилам турнира финалисты прошлого кубка (сборная легенд России и сборная Легенд) разводятся по разным группам. В группу A и B соответственно. По итогам жеребьевки легенды Казахстана попали в группу А с легендами России и Португалии.

Расписание матчей группы А

10 сентября

15:30 Легенды России – Легенды Казахстана

18:30 Легенды России – Легенды Португалии

20:30 Легенды Португалии – Легенды Казахстана

11 сентября

17:00 – Матч за 5-е место

18:00 – Матч за 3-е место

19:00 – Финал

20:00 – Церемония награждения

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала по Нур-Султану.

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