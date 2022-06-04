Минкультуры спорта Казахстана сообщило о просьбах спортсменов из РФ и РБ включить их в национальную сборную

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Спортсмены из России и Белоруссии обращались с устными заявлениями о намерении выступать за сборную Казахстана, сообщили в министерстве культуры и спорта страны

«Письменных заявлений от спортсменов из России и Беларуси о смене гражданства и выступлении за сборную Казахстана не поступало. Ранее поступившие заявки происходили в устной форме и не являются официальным заявлением», – сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос, обращались ли спортсмены из РФ и Белоруссии к командам по олимпийским видам спорта с желанием сменить гражданство и выступать за Казахстан.

При этом в министерстве подчеркнули, что «вопрос о зачислении в состав сборной Казахстана спортсменов из вышеназванных стран министерством культуры и спорта не рассматривается».

Из-за западных санкций в отношении России и Белоруссии спортсмены этих стран отстранены от многих мировых чемпионатов и соревнований.

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