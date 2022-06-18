Главный тренер сборной Казахстана по футболу Адиев о возможности матча с Россией: «Мы соседи. Конечно, это было бы интересно»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался о сравнении с Гусом Хиддинком, о возможности матче с Россией.

— Сравнение с Хиддинком? На сегодня я еще ничего такого не сделал, чтобы меня так возвышали. Где-то что-то получилось, но еще дело не закончено. Могу сказать, что меня начали узнавать, когда я выхожу на улицу.

Честно скажу, я не любитель такого большого внимания. Мне спокойнее и проще затеряться среди людей. Но понятно, что когда сейчас узнают, приходится уделять больше внимания людям. За их поддержку. Меня и нашей сборной

— Хотелось бы сыграть товарищеский матч со сборной России?

— На сборную сейчас здесь ходят. Мы соседи. Конечно, это было бы интересно.

— Сборная Казахстана может впервые в истории попасть на чемпионат Европы через Лигу наций, а вы можете стать единственным россиянином на Евро.

— Я не особый любитель добиваться каких-то исторических моментов. Больше люблю, когда мотивирован какой-то работой и мне хочется ее хорошо сделать.

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