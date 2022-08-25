Смаков, Лория, Жумаскалиев и другие казахстанцы сыграют в Кубке Легенд в Москве

Теги сборная Казахстана по футболу Нурбол Жумаскалиев Давид Лория Самат Смаков Фархадбек Ирисметов Кайрат Нурдаулетов Кайрат Аширбеков Сергей Скорых Улугбек Асанбаев Кубок легенд Алмат Бекбаев Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Ветераны сборной Казахстана по футболу примут участие в Кубке легенд, который пройдет в Москве.

На турнире среди также сыграют команды легенд Бразилии, Португалии, Турции, России, а сборная мира.

Казахстан будут представлять Самат Смаков, Давид Лория, Кайрат Аширбеков, Алмат Бекбаев, Фархадбек Ирисметов, Нурбол Жумаскалиев, Кайрат Нурдаулетов, Кайрат Аубакиров, Сергей Скорых, Улугбек Асанбаев и другие.

Спортивный директор команды – Федор Симиниди, генеральный менеджер – Аскар Уранхаев.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Усик связан с Казахстаном: боксировал за Костанай, выигрывал Кубок Президента РК, а к Джошуа готовился со спарринг-партнером из Тараза

У «Тобола» бардак в обороне, «Астана» с трудом обыграла петропавловцев, а «Актобе» отметил юбилей победой: КПЛ вернулась спустя полтора месяца 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные