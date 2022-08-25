Смаков, Лория, Жумаскалиев и другие казахстанцы сыграют в Кубке Легенд в Москве

Ветераны сборной Казахстана по футболу примут участие в Кубке легенд, который пройдет в Москве.

На турнире среди также сыграют команды легенд Бразилии, Португалии, Турции, России, а сборная мира.

Казахстан будут представлять Самат Смаков, Давид Лория, Кайрат Аширбеков, Алмат Бекбаев, Фархадбек Ирисметов, Нурбол Жумаскалиев, Кайрат Нурдаулетов, Кайрат Аубакиров, Сергей Скорых, Улугбек Асанбаев и другие.

Спортивный директор команды – Федор Симиниди, генеральный менеджер – Аскар Уранхаев.

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