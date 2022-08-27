«Тобол» – «Ордабасы»: смотреть онлайн

Теги высшая лига Казахстан Тобол Ордабасы Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Онлайн-трансляция матча «Тобол»«Ордабасы» в рамках КПЛ начнется в 21:00 27 августа в прямом эфире на нашем сайте.

Тобол – Ордабасы
Дата проведения
27 августа, 18.00, «Орталык Костанай»
Онлайн матча

Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 

Усик связан с Казахстаном: боксировал за Костанай, выигрывал Кубок Президента РК, а к Джошуа готовился со спарринг-партнером из Тараза

У «Тобола» бардак в обороне, «Астана» с трудом обыграла петропавловцев, а «Актобе» отметил юбилей победой: КПЛ вернулась спустя полтора месяца 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные