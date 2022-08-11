Милан Миланович: «Этот еврокубковый год закончили. Далее у нас остается цель выиграть чемпионат»

Главный тренер «Тобола» Милан Миланович прокомментировал ответный матч ЛК против «Зриньски» (1:1).

По итогу двух матчей костанайцы вылетели из еврокубков.

— Это была одна из самых лучших игр в этом сезоне. Но две ошибки...

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Там, в Мостаре, один гол пропустили, и здесь тоже две ненужные ошибки сделали: на ровном месте гол получили и красную карточку. И это оставило нас за бортом плей-офф. В первом тайме хорошо играли, было много моментов, а во втором — еще лучше: забили гол, два-три момента только допустили.

Что я могу сказать? Поздравляю игроков за борьбу и качественную игру. Этот еврокубковый год закончили. Далее у нас остается цель выиграть чемпионат. У нас есть качественная команда, и я надеюсь, что мы сможем выиграть.

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