Пресс-служба «Барыса»: «Переговоры с Сергеем Шумаковым не ведутся»

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Пресс-служба «Барыса» опровергла новости о переходе форварда Сергея Шумакова в клуб. 

«Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что нападающий Сергей Шумаков близок к переходу в «Барыс». Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщает, что переговоры с Шумаковым не ведутся, и заключение контракта с Сергеем в данный момент не планируется».

В минувшем сезоне на счету Шумакова 25 (10+15) баллов в 38 играх за «Автомобилист».

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