«Барыс» объявил о переходе защитника СКА Мищенко

«Барыс» официально объявил о переходе российского защитника Ивана Мищенко.
Одностороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2024 года.
Игрок прибудет в Нур-Султан в конце недели.
Предыдущим клубом Мищенко был СКА, статистика здесь.
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