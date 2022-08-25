«Барыс» объявил о переходе защитника СКА Мищенко

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«Барыс» официально объявил о переходе российского защитника Ивана Мищенко.

Одностороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2024 года.

Игрок прибудет в Нур-Султан в конце недели.

Предыдущим клубом Мищенко был СКА, статистика здесь.

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