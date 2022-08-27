Непобежденный Калилов подерется за пояс грузинской лиги

Боец столичной команды Takhtay Team, чемпион лиги Octagon в полулегком весе Шемурат Калилов (4-0) подписал контракт с грузинской лигой GFC.

В рамках дебютного боя он получил шанс завоевать титул в поединке с Хвичей Коридзе (4-2).

Турнир пройдет 2 сентября в Батуми.

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