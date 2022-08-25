Алиби Идрис стал первым бойцом в истории лиги Naiza, защитившим пояс дважды

Казахстанский боец Алиби Идрис провел вторую успешную защиту титула лиги Naiza в наилегчайшем весе.

В рамках турнира Naiza 42 он провел пятираундовый бой против бразильца Мадруга и одержал победу единогласным решением судей.

Теперь у Идриса 7 побед при 0 поражений в карьере.

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