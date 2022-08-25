Орынбай попросил бой за титул временного чемпиона Naiza

Казахстанский боец Райымбек Орынбай одержал победу над азербайджанцем Эльдаром Ибрагимовым.

После боя экс-претендент на титул в лиге бросил громкий вызов и попросил бой за титул временного чемпиона:

«Мне помогла вера во Всевышнего. У меня была тяжелая подготовка, потому что я параллельно еще работаю, плюс был долгий простой, что тоже повлияло на мою подготовку к бою и психологический настрой. Я слышал, что Айбек Нурсеит получил травму и слетел с боя. Хотел бы вместо него побиться с Сайфуддином Джабраиловым. Ничего личного, просто спортивный интерес. И хотел бы лигу попросить почаще давать мне бои, я готов раз в 2-3 месяца драться».

Райымбек последний бой провел против чемпиона Naiza Николая Самусева, проиграв досрочно.

Сейчас Самусев из-за травмы колена не дерется, в связи с чем лига решила провести бой за пояс временного чемпиона между казахстанцем Айбеком Нурсеитом и россиянином Сайфуддином Джабраиловым.

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