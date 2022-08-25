Два чемпионских боя пройдут в Naiza в сентябре

Казахстанская лига Naiza планирует провести два титульных боя в рамках 44 турнира.

Ориентировочная дата – сентябрь 2022 года.

За вакантный пояс в легком весе сойдутся представитель столичного клуба Tobet Top Team Магомед Кабардиев (8-0) и узбек Фахроджон Машрапов (5-2).

Титул стал вакантным после того, как чемпион в этом весе Ильдар Кудайбергенов объявил о завершении карьеры.

Также вакантным на данный момент титул чемпиона является и в легчайшем весе. Действующий чемпион кыргыз Айжигит Еркебайулы перешел в другую весовую категорию.

За этот пояс подерутся два казахстанца – Айдын Кодеков (12-4) и Еламан Шертаев (6-1).

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