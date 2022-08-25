Кабдрахманов о подсказке Жумагулова: «После первого раунда Жалгас сказал, что он устал»

Казахстанец Нурбек Кабдрахманов после досрочной победы на турнире Naiza 42 рассказал о подсказке от бойца UFC Жалгаса Жумагулова, который во время поединка находился у него в углу:

«Все пошло не по плану, хотел провести бой по-другому, не удалось раскрыться. А так – крепкий соперник, пришлось потратить силы. После первого раунда мне Жалгас Жумагулов подсказал о том, что он устал, подзабился. Во втором раунде, когда я его прижал к клетке, я тоже это почувствовал и понял, что его можно удосрочить. Я долгое время хотел провести прием, которым удосрочил соперника. Я над ним работал в Америке, вернулся домой, тоже оттачивал его. И по воле Всевышнего удалось сегодня его финишировать».

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