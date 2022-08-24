Рахмонов вновь обратился к Нилу: «Ты будешь следующим»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов ворвался в переписку американца Джеффа Нила и бразильца Гилберта Бернса.

«Гилберт, похоже, что Масвидаль не хочет драться с тобой. Хорхе гонятся за боем с Леоном Эдвардсом. А я готов. Как слышно?», – написал Нил в твиттере.

После чего ему поступил вопрос, по поводу вызова первого номера рейтинга полусредневесов – Колби Ковингтону. Джефф ответил:

«Если Гилберт откажется, Колби будет следующим!»

После в переписку вмешался Шавкат Рахмонов: «Если Томпсон откажется, ты будешь следующим!»

Напомним, что казахстанец уже бросал вызов Нилу после его победы над Луке. На данный момент следующим соперником Шавката называется Стивен Томпсон.

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