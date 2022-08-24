Рахмонов вновь обратился к Нилу: «Ты будешь следующим»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов ворвался в переписку американца Джеффа Нила и бразильца Гилберта Бернса.

 «Гилберт, похоже, что Масвидаль не хочет драться с тобой. Хорхе гонятся за боем с Леоном Эдвардсом. А я готов. Как слышно?», – написал Нил в твиттере.

После чего ему поступил вопрос, по поводу вызова первого номера рейтинга полусредневесов – Колби Ковингтону. Джефф ответил:

«Если Гилберт откажется, Колби будет следующим!»

После в переписку вмешался Шавкат Рахмонов: «Если Томпсон откажется, ты будешь следующим!»

Напомним, что казахстанец уже бросал вызов Нилу после его победы над Луке. На данный момент следующим соперником Шавката называется Стивен Томпсон.

Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 

Усик связан с Казахстаном: боксировал за Костанай, выигрывал Кубок Президента РК, а к Джошуа готовился со спарринг-партнером из Тараза

У «Тобола» бардак в обороне, «Астана» с трудом обыграла петропавловцев, а «Актобе» отметил юбилей победой: КПЛ вернулась спустя полтора месяца 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные