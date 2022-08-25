Кабдрахманов задушил соперника в третьем раунде

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 Казахстанский боец Нурбек Кабдрахманов (6-2) в очень сложном поединке на турнире Naiza одержал досрочную победу за 18 секунд до конца поединка.

Нурбек сумел поймать на удушающий прием азербайджанца Хазара Рустамова (6-3).

Стоить отметить, что Нурбек является экс-чемпионом лиги Naiza в полулегком весе. Однако после завоевания титула не стал его защищать, оставив пояс вакантным.

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