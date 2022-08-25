Жубаныш с победы дебютировал в профессиональном ММА

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанский боец, трёхкратный чемпион мира Багдат Жубаныш дебютировал в профессиональном ММА.

В рамках турнира лиги NAIZA казахстанец задушил Орозмамата Султанбека (4-6) из Кыргызстана.

После боя в октагон вышел Казбек Сагын, идущий на серии побед. Между бойцами прошла дуэль взглядов.

Сагын и Жубаныш встречались между собой в финале чемпионата мира, тогда Багдат одержал победу решением судей.

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