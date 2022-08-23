UFC может организовать бой Рахмонов – Томпсон в конце года

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Стивен Томпсон Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Бокс/MMA/UFC

Ариэль Хельвани в своей программе The MMA Hour рассказал, что UFC хотят организовать бой американца Стивена Томпсона (16-6-1) и казахстанца Шавката Рахмонова (16-0).

В настоящее время Томпсон занимает шестое место в рейтинге дивизиона UFC, тогда как «Номад» располагается на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что свой следующий бой Томпсон может провести 12 ноября на UFC 281 в Нью-Йорке против Кевина Холланда.

Вероятнее всего, бой Рахмонов – Томпсон пройдет в конце 2022 года.

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