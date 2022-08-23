Президент Naiza назвал самый большой гонорар в лиге

Президент лиги Naiza Нурбек Карабала, отвечая на вопросы подписчиков, озвучил сумму самого большого гонорара бойцов лиги.

25 миллионов тенге – самый большой гонорар в истории лиги. При этом Карабала отметил, что самые большие контракты в лиге у чемпионов в весовых категориях.

Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше

Усик связан с Казахстаном: боксировал за Костанай, выигрывал Кубок Президента РК, а к Джошуа готовился со спарринг-партнером из Тараза

У «Тобола» бардак в обороне, «Астана» с трудом обыграла петропавловцев, а «Актобе» отметил юбилей победой: КПЛ вернулась спустя полтора месяца