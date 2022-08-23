Президент Naiza назвал самый большой гонорар в лиге

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Президент лиги Naiza Нурбек Карабала, отвечая на вопросы подписчиков, озвучил сумму самого большого гонорара бойцов лиги.

25 миллионов тенге – самый большой гонорар в истории лиги. При этом Карабала отметил, что самые большие контракты в лиге у чемпионов в весовых категориях.

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