Жумабеков о реванше с Еркибайулы: «Будет возможность – я не упущу»

Экс-чемпион лиги Naiza Жуман Жумабеков возвращается в ММА после потери титула в бою с кыргызом Айжигитом Еркибайулы. «Арлан» высказался о предстоящем бое с Нурбеком Отаром и реванше с Айжигитом:

«Мы давно знакомы. Он тоже хочет двигаться дальше. Для него это один из значимых поединков. Он хочет стать чемпионом. Мы вместе тренировались, проходили один подготовительный лагерь. Мы знаем сильные и слабые стороны. Я в себя верю. Я никуда не делся. Все зависит от настроя. Я буду готов к бою.

Я не думал, что буду с ним встречаться. Я не хотел с ним драться, но если Отар хочет этого, то я готов сделать. Многие говорят о том, что нужно брать реванш с Айжигитом. После поражения я просил реванша. Если будет возможность встретиться с ним, то я не упущу возможность. Однако сейчас я настроен только на предстоящий бой».

Бой Жумабекова и Отара состоится уже сегодня, 25 августа.

Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше

Усик связан с Казахстаном: боксировал за Костанай, выигрывал Кубок Президента РК, а к Джошуа готовился со спарринг-партнером из Тараза

У «Тобола» бардак в обороне, «Астана» с трудом обыграла петропавловцев, а «Актобе» отметил юбилей победой: КПЛ вернулась спустя полтора месяца