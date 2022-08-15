Звезда UFC назвал Рахмонова лучшим проспектом лиги

Рейтинговый боец UFC среднего веса американец Дерек Брансон (23-8) на своей составил рейтинг лучших проспектов UFC на настоящий момент.

Рейтинг Брансона возглавил казахстанский непобежденный боец Шавкат Рахмонов, у которого на данный момент рекорд 16-0. Также в рейтинг попали Умар Нурмагомедов (15-0), Мухаммад Мокаев (8-0) и британец Иан Гарри (10-0).

Свой последний бой в UFC Шавкат Рахмонов провел 25 июня, победив американца Нила Мэгни

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