Звезда UFC назвал Рахмонова лучшим проспектом лиги

Теги UFC MMA Дерек Брансон Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Рейтинговый боец UFC среднего веса американец Дерек Брансон (23-8) на своей составил рейтинг лучших проспектов UFC на настоящий момент.

 Рейтинг Брансона возглавил казахстанский непобежденный боец Шавкат Рахмонов, у которого на данный момент рекорд 16-0. Также в рейтинг попали Умар Нурмагомедов (15-0), Мухаммад Мокаев (8-0) и британец Иан Гарри (10-0).

Свой последний бой в UFC Шавкат Рахмонов провел 25 июня, победив американца Нила Мэгни

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