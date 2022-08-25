Стал известен следующий соперник Морозова в UFC

Как сообщает Нолан Кинг, казахстанский боец UFC Сергей Морозов (18-5) следующий поединок проведет 17 декабря.

Его соперником станет американец Джурни Ньюсон (10-3-1).

Морозов провел в UFC 4 боя, в 2 одержал победу, на счету Ньюсона также 4 боя в лучшей лиге мира и 1 победа при 2 поражениях, еще один поединок признан не состоявшимся.

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