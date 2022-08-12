Морозов о бое одноклубника в Naiza: «Он готов»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Сергей Морозов Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Боец UFC Сергей Морозов высказался о бое одноклубника по «Еркин Куш» Санжара Тажиева с Амирхоном Алиходжаевым: 

«Санжар готов. У него ударная техника лучше, чем у соперника. И он сейчас подтягивает борьбу».

Поединок Тажиева и Алиходжаева пройдет в рамках турнира NAIZA 42, который состоится в Алматы 25 августа.

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