Морозов подписал новый контракт с UFC

Казахстанский боец Сергей Морозов подписал новый контракт на четыре боя с UFC на улучшенных условиях.
Об этом сообщила менеджерская компания Rubyse, которая ведет дела казахстанского файтера.
Свой последний бой Морозов выиграл у бразильца Пайвы, доведя свой рекорд в лиге до 2-2.
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