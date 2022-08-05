Морозов подписал новый контракт с UFC

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Казахстанский боец Сергей Морозов подписал новый контракт на четыре боя с UFC на улучшенных условиях.

Об этом сообщила менеджерская компания Rubyse, которая ведет дела казахстанского файтера.

Свой последний бой Морозов выиграл у бразильца Пайвы, доведя свой рекорд в лиге до 2-2.

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