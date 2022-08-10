Джефф Нил ответил на вызов Рахмонова: «О нем не думаю, я бросил вызов другому»

8-й номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC Джефф Нил ответил на вызов непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова:

«Если до этого дойдет, то да, я это сделаю, – сказал Нил в интервью Джеймсу Линчу. – Но сейчас я уже бросил вызов другому сопернику. Если я не получу бой с Бернсом, то Рахмонов, наверное, по-прежнему будет готов, и тогда я это сделаю. Но на данный момент я вообще о нем не думаю. Меня разозлило, что он решил вклиниться. Я бросил вызов другому сопернику и не говорил с тобой. Посмотрим. Он жесткий парень. Большой, высокий, у него хорошая ударная техника, и он хороший борец. Это был бы интересный поединок. Выносливость станет решающим фактором, если мы с ним когда-либо подеремся. Я должен буду превзойти его и перебить, защищаться от тейкдаунов и вести бой в том аспекте, где я хорош».

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