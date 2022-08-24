Алиби Идрис может перейти в UFC

Чемпион лиги NAIZA Алиби Идрис в скором времени может подписать контракт с UFC. Об этом рассказал президент казахстанской лиги Нурбек Карабала:

«Я не хочу забегать вперед, потому что у Алиби завтра бой. Это спорт и может случиться все, что угодно. Я не буду скрывать, мне его история близка, я знаю его с первых боев. Помню он на свой первый поединок опоздал, я на своей машине его вез и ругал. В случае победы завтра, куда ему еще идти? Если не в UFC? Мы ведем переговоры».

В рамках турнира NAIZA 42 Алиби проведет свою вторую защиту пояса чемпиона против бразильца Мадруга. Бой состоится 25 августа.

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