Бой экс-чемпиона NAIZA Еркебайулу не состоится

Экс-чемпион лиги Naiza в легчайшем весе Айжигит Еркебайулу на турнире 25 августа должен был дебютировать в полулeгком весе.

Бой отменили, его соперник Нуржан Жолдыбай не смог уложиться в весовую категорию.

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