Боец Кабдрахманов о результативности Аймбетова в Лиге наций: «Абат еще заявит о себе. Это его не последние голы»

Экс-чемпион Naiza Нурбек Кабдрахманов рассказал о дружбе с игроком «Астаны» и сборной Казахстана Абатом Аймбетовым и своем отношении к футболу:

– Мы с Абатом из одного города. Мы с ним дружим, у нас много общих друзей. Он очень простой пацан из района, может для кого-то он звезда, для меня такой же Абат, каким и был.

– Следишь за футболом?

– Последнее время все чаще стал следить за футболом, смотрю матчи футбольного клуба «Актобе» и футзальной команды. Надеюсь, что «Актобе» в этом году станет чемпионом, город ждет этого титула. Многие в нас не верят, но мы это сделаем.

– Удивила ли тебя результативность Аймбетова в составе сборной в майских матчах Лиги наций?

– Хабиб в одном из интервью сказал, что у бойцов один пик, у футболистов бывает несколько пиков, и мне кажется, что Абат еще заявит о себе и это его не последние голы.

– Почему у нас во всей стране принято критиковать футбол, а в Актобе к нему абсолютно другое отношение?

– У нас по-особенному относятся к футболу, очень много молодежи вовлечены в футбол. Вы видели наших фанатов, они всегда с командой, каждое поражение переживают близко к сердцу. Я, как боец, не критикую футболистов, они делают огромную работу. Я принимал участие в шоу-матче, и скажу Вам честно, это очень нелегко бегать постоянно 90 минут. Это очень зрелищный вид спорта. ММА – это молодой вид, я уверен, что у нашего вида большое будущее.

Полное интервью Нурбека Кабдрахманова читайте по ссылке.

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