Лобанцев о прогрессе в Казахстане: «Петухов вывел меня на новый уровень»

Голкипер петропавловского «Кызыл-Жара» Мирослав Лобанцев в интервью рассказал об отличиях в работе Али Алиева и Андрея Карповича, а также объяснил, с чем связывает свой прогресс за последние несколько лет.

- Что изменил Али Алиев, сменив Карповича?

– У него другой подход к тренировочному процессу, иные нагрузки. Больше уделяем внимание физике, больше работы в зале. Немного изменилась концепция игры в целом: сейчас мы больше владеем мячом, стараемся его контролировать. При Карповиче наш футбол был заточен на другие вещи.

- И Карпович, и Алиев – молодые специалисты. В их работе чувствуется инновационный подход?

– Они разные тренеры. Они вносят в тренировки и тактику что-то новое. Это молодые специалисты и они знают, что делают, чего хотят от футболистов и понимают, как это донести. В их действиях чувствуется уверенность.

- В прошлом сезоне у тебя была серия длиной в 506 минут без пропущенных голов. Это заслуга тренера вратарей Александра Петухова?

– Его тренировочный процесс вывел меня на новый уровень. Не знаю, замечает ли это рядовой болельщик, но для себя я это знаю и надеюсь, что этот прогресс виден. Если бы не он, я бы остался на том же уровне, который у меня был 2,5 года назад, когда я пришел в клуб.

Раньше моя игра состояла больше из интуитивных действий. А с ним я четко знаю, что мне нужно делать. Когда ты имеешь вратарский план на матч – тебе гораздо легче играть. Спасибо ему, что научил меня многим моментам, и, по его мнению, мне еще многому предстоит научиться.

Полное интервью Мирослава Лобанцева доступно по ссылке.

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