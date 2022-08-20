Завуров об Акимжане: «Если он выиграет, однозначно – претендент на титул»

Президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров рассказал о шансах Жасулана Акимжана на титул в полулегком весе:

«Для Акимжана это претендентский бой. Яманбаев возвращается после проигрыша. Бывший чемпион с хорошей борьбой, характером. Будет интересное противостояние. Если Жаслан выиграет, однозначно он претендент на титульный бой. Посмотрим, как быстро ребята вернуться, но статус претендента от Жаслана никуда не уйдет».

На турнире в Нур-Султане он подерется с экс-чемпионом лиги Русланом Яманбаевым.

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