Женская ЛЧ по футболу. «БИИК» сыграет в финале с «Жилстроем-2», «Томирис-Туран» поборется за третье место с «Штурмом»

Сегодня пройдут финальные матчи первого раунда женской Лиги чемпионов. «БИИК» в финале группы 3 встретится с украинским «Жилстроем-2», «Томирис-Туран» в группе 4 сыграет за третье место с австрийским «Штурмом».
Женская ЛЧ
Группа 3
Финал
БИИК – Жилстрой-2 – 22:00
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Группа 4
Матч за третье место
Томирис-Туран – Штурм – 15:00
Примечание: Время начала по Нур-Султану
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