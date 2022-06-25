Защитник сборной Казахстана Бурова: «Отличия женского и мужского футбола? В скорости, в быстроте, в технике, в силе»

Футболистка сборной Казахстана и шымкентского БИИКа Александра Бурова в интервью Sports.ru Казахстан рассказала о разнице мужского и женского футбола:
– Отличия женского и мужского футбола? В скорости, в быстроте, в технике, в силе. Это естественно. Мышление у них тоже другое. Наверное, в женском футболе не увидишь тех передач, что делают в мужском. Не получается так игру обострить, как это делают мужчины.
Интервью Александры Буровой полностью доступно здесь.
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