Жеребьевка женской ЛЧ. «БИИК» сыграет со «Сплитом», «Томирис» встретится с «Манчестер Сити»

В Ньоне Состоялась жеребьевка первого раунда женской Лиги чемпионов УЕФА.

Команды разделены на 11 групп в «Пути чемпионов» и на 4 группы в «Пути представителей лиг». Первый раунд в обоих путях состоит из двух стадий, которые играются в формате одного матча: полуфиналов и финалов/матчей за третье место. Победители каждого из финалов (11 в «Пути чемпионов», четыре – в «Пути представителей лиг») пробьются во второй раунд. Хозяева мини-турниров будут выбраны из числа клубов каждой группы.

Действующий чемпион Казахстана «БИИК-Шымкент» попал в третью группу «Пути чемпионов», где встретится со «Сплитом» из Хорватии в полуфинале, а «Томирис-Туран» в четвертой группе «Пути представителей лиг» сыграет с «Манчестер Сити».

Полуфиналы первого раунда пройдут 18 августа, а финалы и матчи за третье место – 21 августа.

Путь чемпионов

Группа 3

«БИИК-Шымкент» (Казахстан) – «Сплит» (Хорватия)

«Жилстрой-2» (Украина) – «Ланчхути» (Грузия)

Путь представителей лиг

Группа 4

«Реал Мадрид» (Испания) – «Штурм» (Австрия)

«Манчестер Сити» (Англия) – «Томирис-Туран» (Казахстан)

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