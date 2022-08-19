Женская ЛЧ. 1-й раунд. «БИИК» разгромил «Сплит», «Томирис» уступил «Ман Сити»

Состоялись матчи 1-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов УЕФА.

Шымкентский «БИИК» разгромил «Сплит» (5:1). Хет-трик оформила Грейс Чанда, а также по голу забили Гульнара Габелия и Екатерина Бабшук.

Теперь подопечные Искандара Геймата сыграют с украинской командой «Ворскла-Харьков». Игра пройдет 21 августа в 21:00 по астанинскому времени. Все матчи группы проходят на поле «Сплита».

В свою очередь, дебютант турнира туркестанский «Томирис-Туран» уступил «Манчестер Сити» с крупным счетом 0:6.

Туркестанкам теперь предстоит матч против австрийского «Штурма», проигравшего в параллельной встрече мадридскому «Реалу» (0:6). Встреча пройдет 21 августа в 15:00 по Нур-Султану.

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