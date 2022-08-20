Соперник Акимжана выйдет на бой Eagle FC с желтой карточкой

Перед турниром Eagle FC 50 в Нур-Султане прошла церемония взвешивания, по итогам которой соперник Жасулана Акимжана Руслан Яманбаев не уложился в лимит веса, привысив на 1,5 кг.

Таким образом, он выйдет на бой с желтой карточкой: при подсчете судейских записок у него будет штраф в один балл.

Итоги взвешивания пар с участием казахстанцев:

Титульный бой в полутяжёлом весе: Дияр Нургожай (92,9) vs Константин Андрейцев (92,1).

Полулёгкий вес: Жасулан Акимжан (66,3) vs Руслан Яманбаев (68) .

Легчайший вес: Данияр Койшыбек (61) vs Абдулмалик Мугидинов (61).

Легчайший вес: Сабит Жусупов (61,7) vs Умиджон Мусаев (61,7).

Лёгкий вес: Али Кабдулла (70,0) vs Валерий Грицутин (70,6).

Наилегчайший вес: Санжар Адилов (56,7) vs Чармигула Сиражутдинов (57,1).

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