Адилов встретится с россиянином на турнире Eagle FC в Нур-Султане

Официально анонсирован бой казахстанца Санжара Адилова (8-1-1) на юбилейном турнире лиги Eagle FC в Нур-Султане.

Соперником Адилова станет россиянин Чармигула Серажутдинов (7-4).

Адилов идет на серии из четырех побед, две из которых были одержаны в лиге Хабиба Нурмагомедова.

Его соперник одержал две победы подряд, последнюю из которых в январе над бывшим оппонентом Адилова – Ильмиамином Джавлатовым.

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