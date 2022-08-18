Акимжан о бое потенциальном бое с Бусурманкулом: «Мне это уже не интересно»

Казахстанский боец Жасулан Акимжан рассказал о потенциальном бое с экс-чемпионом лиги Бусурманкулом Абдубаитом: «Мне этот бой уже не интересен. Я хочу драться за титул!»

Акимжан должен был драться с Бусурманкулом на турнире лиги в Москве за пояс организации, однако казахстанец снялся с боя из-за травмы.

Следующий бой Жасулан проведет в Нур-Султане 21 августа против еще одного экс-чемпиона лиги – Руслана Яманбаева. Титулом в весе Акимжана сейчас владеет Расул Магомедов, победивший решением бой у Абдубаита.

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