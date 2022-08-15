Койшыбек узнал соперника на юбилейному турниру Eagle FC

Казахстанский боец Данияр Койшыбек (7-1) проведет следующий бой в рамках турнира Eagle FC 50, который пройдет в Нур-Султане 21 августа. Соперником казахстанца станет россиянин Абдулмалик Мугидинов.

Данияр идет на серии из пяти побед, три из которых были одержаны в лиге Хабиба Нурмагомедова. Мугидинов свой последний бой проиграл Данияру Ондару.

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