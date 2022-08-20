«Црвена Звезда-U14» разгромила «Астану-U14» в UTLC Cup-2022. Казахстанцы поборются за третье место с молодежкой «Локо»

Команда «Црвена Звезды» до 14 лет разгромила сверстников из «Астаны» со счетом 5:0 и завоевала в путевку в финал UTLC Cup.

Это первое поражение казахстанцев на турнире, до этого они победили молодежные команды московского ЦСКА и «Аланьяспора», сербы не проиграли ни в одном матче группового этапа.

«Астана» заняла второе место и 21 августа проведет матч за третье место. Соперником казахстанцев станет молодежная команда московского «Локомотива». Начало матча в 19:30 по времени Нур-Султана, прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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