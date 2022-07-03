Григорий Бабаян: «В Казахстане ты не можешь себе позволить многих вещей, которые есть в России. В плане организации я бы многие вещи в ЦСКА поменял»

Казахстанский тренер Григорий Бабаян рассказал о впечатлениях работы в ЦСКА.

— Я многое увидел. Как работает такой большой клуб, как ЦСКА, как он строится внутри, как проводится чемпионат России. Понятно, вопрос инфраструктуры здесь даже не обсуждается, потому что после ЧМ-2018 у вас стадионы стали на порядок выше — о казахских даже и говорить не приходится...

Почерпнул важные детали и для своей работы. Скажем, в Казахстане ты не можешь себе позволить многих вещей, которые есть в России. В то же время я примерно понимаю, как бы я все строил и что бы изменил, если бы я был там главным тренером.

— В какой момент вы поняли, что покинете ЦСКА?

— У меня уже зимой были мысли, что нужно двигаться дальше. Я в своем предыдущем интервью уже говорил: да, я работал со многими тренерами ассистентом, но в той же «Астане» помогал развивать клуб в плане организации, пытался что-то улучшить. То есть я видел проблемы и мог их сам решать — это немножко другая роль.

Здесь я был чистым ассистентом: а если есть какая-то проблема в плане организации или ты что-то хочешь улучшить для команды, но никак не можешь на это повлиять, то я просто не могу с этим спокойно жить. Я в этом плане такой: если вижу проблему — сразу хочу ее исправить.

— Что вам хотелось решить в ЦСКА?

— Много чего. В плане организации я бы многие вещи поменял.

— Можете озвучить, какие?

— Все это озвучивал руководству, когда мы были на сборах в Кампоаморе. Еще на стажировке. Какие-то вещи мы смогли поменять, какие-то нет. Много чего хотел изменить для футболистов, чтобы им было комфортно, — опять-таки, отталкиваясь от своего видения, а ни в коем случае не критикуя клуб. Просто у меня такое видение, такие требования.

Например, мы установили в раздевалке ЦСКА 10 телевизоров, перед игрой показывали на них анимацию, стандартные положения — как мы должны действовать, наигранные схемы, чтобы футболист уже понимал, куда ему двигаться. Какие-то вещи в плане технологий, организации я вижу по-другому, потому что долгое время работал в другом клубе как главный тренер и у меня совсем другие требования. Это нормально.

— Повлияла ли на ваш отъезд политическая ситуация?

— Абсолютно никак. Знаете, когда ты год работаешь ассистентом и понимаешь, что в той или иной ситуации поступил бы по-другому, потому что у тебя абсолютно другое видение...

Несмотря на то, что я очень уважаю Лешу и искренне пытался ему помочь. Да, где-то высказывая недовольство, но когда нужно было, выслушивал его. У нас был очень хороший штаб, где мы все обсуждали, и Вася свое мнение высказывал, и наши аналитики, и тренер вратарей.

Но в целом я понимал, что у меня другое видение. Думаю, что нужно двигаться дальше, самому принимать решения. Как я уже сказал, еще зимой мне стало понятно, что, конечно, сезон доработаю, но на второй год вряд ли останусь.

— Кем вы видите себя через полгода? Понимаю, что сейчас очень тяжело загадывать что-то, но тем не менее — о чем мечтаете?

— Хочется решать серьезные задачи в серьезном клубе, который тоже стремится развиваться. Для меня это очень важно, потому что если ты выбираешь клуб, который не решает серьезных задач, то не учишься справляться с давлением. А я люблю работать под давлением.

Я много лет работал в «Астане», где нет права на ошибку — ты должен побеждать в каждом матче, и эту психологию пытаешься передать команде, чтобы она каждый день росла, развивалась и умела справляться с прессом. Чтобы тебе не нужно было каждого футболиста ежедневно мотивировать. Ты должен сделать так, чтобы футболист сам находил мотивацию: ему необходимо понимать, что он находится в большом клубе.

У меня так и было. Условно, если из 20 футболистов два через полгода не могут с этим справляться — условно, они одну игру выиграли, а потом им нужно время, чтобы прийти в себя из-за празднований и гулянок, — то от этих футболистов мы сразу отказывались. И в итоге через год-два мы получили сильнейшую команду, где никого не нужно было мотивировать. Мы просто выходили в каждом матче, зная, что мы — «Астана», на нас все настраиваются и мы должны выигрывать у любой команды.

И еще важный момент. Я не люблю, когда говорят: «Мы хорошо играли, но не победили». Я и футболистам твердил: «Пусть это будет самый плохой матч, но мы его выиграем любой ценой. Зарубите на носу: выходим на тренировку, задача — выиграть. То же самое и в матче».

Потому что для большого клуба неприемлемо, когда ты одну игру выиграл, а три проиграл. Потом еще одну выиграл, а две проиграл — как это было у нас в ЦСКА поначалу. Это настоящая проблема.

И когда ты занимаешься селекцией, нужно выбирать или тех футболистов, у которых есть такой потенциал, или тех, которые уже находились в чемпионских командах. Это тоже очень важно. Если у тебя много футболистов, которые не решали больших задач и им нужно время на адаптацию, ты не добьешься результата сразу — понадобится время.

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