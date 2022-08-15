Юноши из «Астаны» сыграют со сверстниками из «Црвены Звезды», «Локомотива», ЦСКА и «Динамо»

Воспитанники «Астаны» 2008 года рождения примут участие на турнире UTLC Cup в Москве.

Также на соревновании сыграют юноши из «Фатих Карагюмрюк», «Аланьяспора», «Црвены Звезды», московских «Локомотива», «Динамо» и ЦСКА, а также минского «Динамо».

Турнир будет проходить с 17 по 21 августа. Матчи группового этапа и плей-офф будут играться на «Сапсан Аренe», финал состоится на «РЖД Аренe».

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