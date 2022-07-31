Женская сборная Казахстана обыграла Бельгию на шахматной олимпиаде

Команды Казахстана провели очередные игры на шахматной Олимпиаде в Индии

Женская сборная одержала победу над Бельгией со счетом 3:1.

Победы на счету Бибисары Асаубаевой и Назерке Нургали, а Жансая Абдумалик и Ксения Балабаева сыграли вничью.

Мужская команда потерпела поражение от Таджикистана (1,5:2,5).

Единственную победу принес Казыбек Ногербек, Арыстанбек Уразаев сыграл вничью, а Алишер Сулейменов и Муртас Кажгалеев потерпели поражения.

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