Женская сборная Казахстана заняла 8-е место на шахматной олимпиаде

Казахстан завершил выступления на шахматной олимпиаде.

Женская команда заняла 8-е место из 162, победительницами командного зачета стали шахматистки из Индии.

Мужская сборная завершила турнир на 20-м месте из 188, первая строчка – у Узбекистана.

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