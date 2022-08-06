Бибисара Асаубаева стала лучшей шахматисткой Азии

18-летняя казахстанка Бибисара Асаубаева получила награду лучшей шахматистки Азии 2021 года.

«Вчера прошла церемония вручения наград ФИДЕ — 15-ый чемпион мира Вишванатан Ананд вручил мне награду «Лучшая шахматистка Азии 2021 среди женщин». Спасибо ФИДЕ за высокую оценку моей работы!», – написала в instagram Бибисара Асаубаева.

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