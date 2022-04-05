Определился состав женской сборной Казахстана до 19 лет на отборочные матчи Евро–2022

Женская сборная Казахстана по футболу до 19 лет во втором раунде отбора попала в четвертую группу Лиги «В» вместе со сборными Шотландии, Косово и Эстонии.

Все игры в нашей группы пройдут в столице Шотландии – Эдинбурге.

По итогам осеннего первого раунда сборная Казахстана заняла последнее место в группе. Победитель группы поднимется в Лигу «А». Матчи состоятся с 6 по 12 апреля.

Расписание матчей с участием женской сборной Казахстана WU-19:

05.04.2022. Шотландия WU-19 – Казахстан WU-19

08.04.2022. Косово WU-19 – Казахстан WU-19

11.04.2022. Казахстан WU-19 – Эстония WU-19

Состав женской сборной Казахстана WU-19:

Вратари: Анастасия Хохлова, Арина Орел;

Защитники: Казына Норбаева, Ангелина Хабуева, Анелли Легай, Маргарита Талдыкина, Рамина Иманжанова;

Полузащитники: Асель Жумагали, Валерия Прохорова, Аида Ердаулетова, Милана Ткач, Сарбиназ Турсынкул, Юлия Бут, Назмина Сагатова, Лунара Мынжасар, Малика Билисбек;

Нападающие: Нурсулу Балжан, Аделя Абжан, Полина Осипова, Яна Романова;

Тренерский штаб:

Орынбасар Дауренбекова – старший тренер, Ксения Постовая – ассистент старшего тренера, Рамиль Хамитов – тренер вратарей.

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