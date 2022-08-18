Экс-наставник «Кайсара» и «Атырау» Младенов завершил тренерскую карьеру

Бывший тренер «Кайсара» и «Атырау» Стойчо Младенов завершил тренерскую карьеру. Теперь 65-летний специалист будет работать на должности операционного директора софийского ЦСКА.

Стойчо Младенов в 2016 году возглавлял «Атырау», а с 2017 по 2020 годы тренировал «Кайсар». В 2019-м вместе с кызылординцами завоевал Кубок Казахстана.

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