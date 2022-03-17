21 команда прошла сертификацию КФФ для Второй лиги. «Рузаевку» и «Академию 05» не допустили к турниру

Состоялось заседание Комиссии по сертификации Казахстанской федерации футбола.

На заседании были изучены учетные дела соискателей сертификата участников Первенства РК по футболу среди команд Второй лиги сезона 2022 года на соответствие и выполнение требований «Правил по сертификации футбольных клубов для участия в соревнованиях, проводимых КФФ». Комиссией были приняты следующие решения:

1. Выдать Сертификат на участие среди Первенстве РК по футболу команд Второй лиги:

ФК «Академия Оңтүстiк» (молодежная команда)

ФК «Акжайык» (молодежная команда)

ФК «Аксу» (молодежная команда)

ФК «Актобе» (молодежная команда)

ФК «Атырау» (молодежная команда)

ФК «Жетысу» (молодежная команда)

ФК «Каспий» (молодежная команда)

ФК «Кызыл-Жар» (молодежная команда)

ФК «Мактаарал» (молодежная команда)

ФК «Окжетпес» (молодежная команда)

ФК «Тараз» (молодежная команда)

ФК «Тобол» (молодежная команда)

ФК «Туран» (молодежная команда)

ФК «Шахтер» (молодежная команда)

ФК «Ордабасы» (молодежная команда)

ФК «Кайсар» (молодежная команда)

ФК «Хан-Тенгри»

ФК «Алтай»

ФК «Арыс»

ФК «Жас Кыран»

ФК «Жас-Сункар»

2. Для ФК «SD Family», ФК «Aqtobe City», ФК «Кыран» (молодежная команда) установить крайний срок 21 марта 2022 года на соответствие и предоставление необходимых документов, подтверждающих факт выполнения требований, установленных Правилами по сертификации.

3. Отказать в выдаче Сертификата на участие в Первенстве РК по футболу команд Второй лиги ФК «Академия 05», ФК «Рузаевка» в связи с несоответствием и невыполнением минимальных требований Правил по сертификации.

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