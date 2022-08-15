Ветераны-болельщики «Каспия» получили пожизненные абонементы и персональные места на стадионе в Актау

Ветераны-болельщики «Каспия» получили именные посадочные места на стадионе «Жас Канат».

Клуб объявил, что пошел на этот шаг за то, что на протяжении 30 лет они всегда приходили на стадион, невзирая на погодные условия.

Также болельщикам вручили пожизненные абонементы на посещение домашних матчей.

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