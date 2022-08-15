KazFootball: Игрокам «Шахтера» полсезона не выплачивают зарплату

Портал KazFootball.kz сообщил, что в карагандинском «Шахтере» около 4-5 месяцев не выплачивают зарплату игрокам.

«Вероятно, именно по этой причине в матче последнего тура группового этапа Кубка Казахстана против «Астаны» (1:7) вместо основного состава «Шахтера» на поле вышли футболисты «Шахтер-Булат» под руководством Игоря Солошенко», – пишет источник.

Сейчас «Шахтер» находится на 9-м месте из 14 в турнирной таблице КПЛ, сыграно 15 туров.

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