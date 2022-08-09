Два претендента на титул лиги Хабиба встретятся в Нур-Султане

В рамках турнира Eagle FC 50, который пройдет в Нур-Султане, бой проведет Жасулан Акимжан (7-3).

25-летний боец не выходил в октагон больше года. В этот период он должен был биться с чемпионом организации Бусурманкулом Абдибаитом, однако снялся с боя из-за травмы.

Его соперником в столице Казахстана станет россиянин Руслан Яманбаев (10-8-1), который был чемпионом лиги в полусреднем весе, однако проиграл титульный поединок Бусурманкулу.

Лига Eagle FC, владельцем которой является Хабиб Нурмагомедов, проведет турнир в Нур-Султане 21 августа.

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